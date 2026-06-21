Calcio, il futuro dei talenti del Cilento: novità di mercato per Gaetano Oristanio e Angelo Veltri

I giovani talenti del Cilento continuano ad orbitare nel calcio dei professionisti. Con l’inizio del mercato, novità in arrivo anche per Gaetano Oristanio ed Angelo Veltri.

Gaetano Oristanio: il ritorno al Venezia dopo la parentesi a Parma

Sembra finita l’avventura dell’attaccante, classe 2002, originario di Roccadaspide, in quel di Parma. I ducali non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni e quindi farà ritorno alla neopromossa Venezia. I lagunari dovranno decidere nelle prossime ore se puntare su di lui e tenere il giocatore o mandarlo nuovamente in prestito.

Una stagione non proprio esaltante per Oristanio: in 857 minuti ha infatti realizzato solo una rete, seppur valsa un punto prezioso contro il suo ex Cagliari. Sono 20 le partite in cui è sceso in campo difendendo la maglia crociata, tra queste 8 da titolare; nel mezzo anche degli infortuni muscolari che lo hanno tenuto fermo ai box per 9 partite.

Angelo Veltri: il Crotone esercita il riscatto a titolo definitivo

Per Angelo Veltri, invece, difensore classe 2004, originario di Campora, si apre un nuovo percorso a tinte rossoblù. Il Crotone, squadra militante nel campionato di Serie C, ha esercitato il diritto di riscatto dall‘Az Picerno: la squadra calabrese acquisisce così a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore cilentano.

Cresciuto nel settore giovanile della Gelbison e con qualche esperienza nella Cilento Academy, Veltri ha trascorso a Crotone la seconda parte di stagione appena conclusa, durante la quale ha totalizzato 5 presenze, tra queste 2 da titolare. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Picerno con 13 presenze e anche una rete a referto.