Sport: il cilentano Angelo Veltri approda al Crotone

Il cilentano Angelo Veltri è un nuovo calciatore del Crotone. Nato a Vallo della Lucania e originario di Campora, è cresciuto nel settore giovanile dell Gelbison e con qualche esperienza nella Cilento Academy.

Nuova avventura per il figlio d’arte

Angelo è figlio di Tommaso Veltri calciatore degli anni 80 e 90 di Gelbison e Agropoli, scomparso prematuramemte nel 2021. Arriva ora al Crotone, in Serie C, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Az Picerno.

La carriera

Classe 2004, il neo difensore pitagorico compirà 22 anni il prossimo 17 aprile. Nel 2019 il passaggio nelle fila del Benevento, e nel 2023 l’esperienza in prestito alla Recanetese in Serie C fino allo scorso anno per poi ritornare in giallorosso.

Nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Picerno con 13 presenze e anche una rete a referto.