Il cilentano Angelo Veltri firma con la Recanatese (Serie C)

Cambio maglia per Angelo Veltri, il difensore centrale, classe 2004, nato a Vallo della Lucania ma originario di Campora, che questa mattina ha concluso le visite mediche a Recanati.

Il calciatore, in prestito dal Benevento Calcio, ha infatti firmato per l’Unione Sportiva Recanatese, che milita in Serie C, e nel primo pomeriggio prenderà parte alla prima seduta di allenamento.

Le origini

Cresciuto anche calcisticamente nel Cilento, prime esperienze con la Cilento Academy per poi passare al settore giovanile della Gelbison, Veltri nasce come centrocampista ma è in terra sannita che arretra il suo baricentro. Autore di 3 reti in 49 partite con la Primavera del Benevento, lo scorso anno, ha collezionato alcune apparizioni in panchina in Serie B.

Qualche anno fa, in un’intervista a noi rilasciata, ci aveva rivelato che non ama giudicarsi “credo soltanto di dover migliorare sempre, rimanere umile ed imparare dagli altri”.

“Sogno la Serie A”

E poi in merito agli obiettivi: “Il mio sogno è di arrivare fino in Serie A e magari un giorno esordire con la maglia della Nazionale”.