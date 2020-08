Angelo Veltri, nato a Vallo della Lucania il 17 aprile 2004, è un giovane difensore centrale di belle speranze. Il cilentano, che disputò uno stage con il Cagliari, è cresciuto nel settore giovanile della Gelbison, sotto le cure del tecnico Giovanni Bianco. Lo stesso Veltri, nato come centrocampista, ha arretrato il suo baricentro dopo il passaggio al Benevento avvenuto nell’estate del 2019. Abbiamo raggiunto il calciatore, originario di Campora, per saggiare le sue impressioni dopo il primo anno vissuto in terra sannita.

Benevento, intervista al cilentano Angelo Veltri

Sei cresciuto calcisticamente nel Cilento, che ricordi hai dei tuoi inizi legati al mondo del pallone?

“I miei ricordi principali riguardano la mia infanzia, in cui mio padre ebbe un ruolo fondamentale nelle mie prime esperienze calcistiche. In seguito la mia esperienza nel Cilento è legata principalmente alla Gelbison. A Vallo della Lucania ho continuato a giocare fino all’anno scorso, togliendomi molte soddisfazioni. Credo di aver trovato l’ambiente ideale per poter crescere e prendere autostima di me stesso. Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto e continua a fare per me. Ovviamnete un grazie va dato anche alolo staff di Gelbison e Benevento, che hanno contribuito alla mia crescita calcistica”.



Quando hai capito che una semplice passione poteva trasformarsi in qualcosa di più?

“Inizialmente pensavo unicamente a divertirmi con i miei amici. Poi presentatamisi l’opportunità di giocare nel Benevento ho capito che lo sport che amo può essere di più per me che un semplice divertimento. Ora si fa sul serio”.



Sei arrivato al Benevento, che ambiente hai trovato, ti sei adattato ad un ambiente diverso o ti sei trovato da subito a tuo agio?

“A Benevento mi son trovato fin da subito a mio agio. I compagni si sono rivelati molto simpatici e socievoli, la società, inoltre, è di livello assoluto non facendo mancare nulla, ad esempio, ai propri ragazzi”.



Come è andato l’ultimo campionato per voi? E sul punto di vista personale Angelo Veltri è soddisfatto dalla tua annata?

“Questo è stato il mio primo anno con un club professionistico. L’annata è stata esaltante in quanto il campionato ci vedeva in quarta posizione, in piena lotta per i play-off. Personalmente non mi giudico mai da solo, credo soltanto di dover migliorare sempre, rimanere umile ed imparare dagli altri”.



Cosa ti aspetti dalla prossima annata? Speri di arrivare presto al ridosso della prima squadra?

“Dalla prossima annata mi aspetto una crescita personale, e allo stesso tempo di continuare a divertirmi come ho fatto fino ad ora. Ovviamente spero di arrivare in fretta a ridosso della prima squadra, fino a quel momento penserò a fare del mio meglio nelle giovanili”.

L’esperienza con il team sannita cosa ti sta dando in prospettiva futura? Dove sogni di arrivare?



“Allenarmi duramente e giocare costantemente con il Benevento mi sta dando molto. Mi sento migliorato rispetto alle annate precedenti in cui ho giocato in società dilettantistiche. Ovviamente il mio sogno è di arrivare fino in Serie A e magari un giorno esordire con la maglia della Nazionale”.