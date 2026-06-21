Capaccio Paestum, nasce il Memorial Pietro Spizzico: lo sport unito nel ricordo del giovane

Sarà una giornata all’insegna dello sport e del ricordo quella in programma sabato 27 giugno presso lo Stadio “Tenente Michele Vaudano” di Capaccio Capoluogo. La struttura ospiterà il I Memorial dedicato a Pietro Spizzico, il giovane quindicenne venuto a mancare nell’aprile del 2025.

L’iniziativa è stata promossa dal Roma Club Cilento, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, per ricordare un ragazzo amato da tutti, con una grande passione e un innato talento per il calcio, ma soprattutto pieno di vita.

Il cordoglio del calcio campano e le iniziative benefiche

La scomparsa di Pietro suscitò grande commozione ben oltre i confini cittadini, tanto da portare la Lega Nazionale Dilettanti a disporre un minuto di silenzio sui campi di calcio della Campania in sua memoria.

Nel ricordo di Pietro, nel corso del tempo, sono state promosse numerose e valide iniziative sportive, benefiche e di sensibilizzazione. Tra queste, si ricorda il triangolare di calcio promosso dall’AIDO per sensibilizzare sulla donazione degli organi. Anche gli organi di Pietro, infatti, furono donati in un gesto di estrema generosità da parte dei genitori, che ne autorizzarono l’espianto dopo aver ricevuto la comunicazione che per il giovane non c’era più nulla da fare.

Il linguaggio dello sport per non dimenticare

Il Memorial del 27 giugno rappresenta un ulteriore e importante momento di raccoglimento e condivisione. Attraverso il linguaggio universale dello sport e attraverso il ricordo, Pietro continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto.

“Hai tifato la Roma fino all’ultimo respiro. Ora fai cantare anche gli angeli in Curva Paradiso”, sono le parole commoventi che accompagnano l’annuncio dell’evento. Si tratta di parole semplici ma intense, che raccontano l’amore del giovane per i colori giallorossi e che sottolineano come Pietro non sarà mai dimenticato.