Incidente nel parcheggio del supermercato ad Agropoli: un ferito trasferito in ospedale

Attimi di paura questa sera nei pressi di un noto supermercato di Agropoli, situato in località Marrota. Un’auto in manovra nel parcheggio dell’attività commerciale, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo. I danni alla vettura, nella parte anteriore, sono notevoli.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

A bordo dell’auto c’era un uomo residente in un comune del Cilento collinare che, a causa dell’impatto, lamentava dolori vari.

Immediato l’intervento dei cittadini che si trovavano in presidio davanti all’ospedale di Agropoli e dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, nonostante la vicinanza con il presidio cittadino, per il conducente si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. Circostanza, questa, che ha innescato ancora una volta polemiche considerato che da mesi sono in corso varie manifestazioni per chiedere la riapertura del pronto soccorso.