Cilento

Pisciotta celebra Mons. Luigi Pappacoda: un ponte culturale tra Cilento e Salento nel nome del Barocco

Il 26 e 27 giugno 2026 Pisciotta celebra Mons. Luigi Pappacoda: un ponte culturale tra Cilento e Salento nel segno del Barocco. Scopri il programma

Redazione Infocilento
Luigi Pappacoda

Il borgo di Pisciotta si prepara a rendere omaggio a una delle sue figure storiche più illustri: Mons. Luigi Pappacoda. Nei giorni 26 e 27 giugno 2026, la Chiesa parrocchiale dei Ss.mi Apostoli Pietro e Paolo ospiterà un prestigioso convegno di studi dedicato alla vita, all’opera e all’eredità spirituale e artistica del prelato, protagonista indiscusso del Seicento italiano.

L’evento, promosso dalla Pro Loco “Alessandro Pinto” di Pisciotta, gode del sostegno della Diocesi di Vallo della Lucania, della Parrocchia dei Ss.mi Apostoli Pietro e Paolo e dell’Amministrazione Comunale di Pisciotta.

Un legame storico tra due terre

Mons. Luigi Pappacoda è celebre per aver segnato profondamente la storia religiosa e artistica del XVII secolo. Durante il suo episcopato nella Diocesi di Capaccio (1635-1639), egli ottenne per il suo borgo natale l’elevazione a sede vescovile. Successivamente, trasferito alla prestigiosa cattedra di Lecce, divenne il principale artefice e mecenate della stagione del Barocco leccese.

Il convegno si configura come un vero e proprio “ponte culturale” tra la Campania e la Puglia, un’iniziativa di respiro interregionale che unisce le radici cilentane del Vescovo all’apice del suo splendore artistico nel Salento.

Il programma istituzionale

Il valore scientifico dell’incontro è testimoniato da un programma di altissimo profilo, realizzato con il contributo dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR NEXT GENERATION EU.

Il culmine delle celebrazioni si terrà sabato 27 giugno alle ore 11:00, con il Solenne Pontificale presieduto da:

  • S.E.R. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo Metropolita di Lecce;
  • Concelebrato da S.E.R. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania;
  • E da S.E.R. Mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro
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