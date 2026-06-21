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Nuovo Palazzetto dello Sport a Velina: Castelnuovo Cilento e Ascea insieme per il bando “Sport e Periferie 2026”

Castelnuovo Cilento e Ascea uniscono le forze per il bando "Sport e Periferie 2026". In arrivo un moderno Palazzetto dello Sport nella frazione Velina.

Antonio Pagano
Castelnuovo Cilento

Castelnuovo Cilento e Ascea insieme per partecipare all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”; l’obiettivo è candidare a finanziamento la realizzazione di un moderno Palazzetto dello Sport nella frazione Velina di Castelnuovo Cilento.

Un’opera sovracomunale per il territorio cilentano

L’intervento riveste carattere sovracomunale in quanto destinato a soddisfare le esigenze sportive, educative e sociali della popolazione residente nel comprensorio cilentano e, in particolare, dei Comuni di Castelnuovo Cilento(comune capofila) e Ascea; l’Ente costiero ha, difatti, manifestato la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma finalizzato alla candidatura della proposta progettuale.

La nuova struttura sarà destinata all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, delle istituzioni scolastiche e della cittadinanza dei territori interessati.

I requisiti del bando ministeriale e l’accordo strategico

L’avviso ministeriale è finalizzato al finanziamento di interventi di realizzazione e/o riqualificazione di impianti sportivi destinati alla pratica sportiva e all’inclusione sociale.

Esso è rivolto a Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al primo gennaio 2025) e prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano partecipare raggiungendo la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Enti Locali confinanti, come nel caso di Castelnuovo ed Ascea.

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