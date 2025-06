Sport e Periferie 2025: Casal Velino candida l’impianto sportivo comunale “Ardisani”

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pispaia, ha deciso di partecipare all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025” pubblicato dal Dipartimento per lo Sport.

Gli obiettivi

Il nuovo avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport del 10.04.2025 darebbe la possibilità al Comune di Casal Velino di realizzare un progetto che consente l‘intera riqualificazione degli impianti sportivi siti alla Località Ardisani utilizzando gli interventi previsti nella linea d’intervento “A”, e cioè il recupero, completamento, adeguamento degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

L’Ente, per poter procedere alla partecipazione del nuovo Avviso “Sport e Periferie Anno 2025”, ha dovuto rinunciare al progetto finanziato precedentemente, annualità 2020, essendo l’intervento annualità 2020 ancora non iniziato; nel progetto non era consentita inoltre una totale riqualificazione del centro sportivo Ardisani relativamente alle problematiche di sicurezza ,adeguamento, abbattimento barriere architettoniche il tutto come previsto nella linea d’intervento “A”.

L’avviso

L’Avviso “Sport e Periferie 2025” punta a favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. L’Avviso si rivolge a tutti i Comuni italiani e si articola su due distinte linee di intervento.

La linea A, dedicata a tutti i Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi). Consente di presentare progetti di rigenerazione ovvero riqualificazione di impianti già esistenti. La linea B, dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, consente di presentare progetti volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso.

Alla realizzazione dei progetti è destinato un finanziamento complessivo pari a € 110.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Dipartimento per lo Sport, sport e Periferie annualità 2025, che potranno essere integrate con ulteriori risorse eventuabnente disponibili.