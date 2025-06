Casal Velino: sarà installato un erogatore d’acqua nel Municipio

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, è pronto ad installare un erogatore d’acqua sul Municipio che sarà a disposizione di dipendenti e frequentatori della casa comunale. L’iniziativa rientra in un progetto di eco-sostenibilità intrapreso dall’Ente volto a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo dell’acqua del rubinetto.

Il progetto

Il progetto prevede oltre all’installazione di una “Casa dell’acqua” per ogni frazione del territorio comunale anche il posizionamento di erogatori dell’acqua presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino e presso il Municipio.

“La presenza dell’erogatore a scuola consente ai bambini l’utilizzo della borraccia (fornita dal Comune) offrendo la possibilità di avere acqua microfiltrata, buona e controllata, evitando, nel contempo, il consumo giornaliero di bottiglie monouso ed una riduzione dei costi – fanno sapere da palazzo di città – l’erogatore d’acqua potabile installato nella scuola servirà da supporto nel percorso formativo ed educativo intrapreso al fine di sensibilizzate le nuove generazioni verso comportamenti eco-sostenibili. L’erogatore che si andrà ad installare presso il Municipio serve ad aumentare la percezione della sensibilità dell’Amministrazione riguardo alla riduzione della produzione dei rifiuti e del consumo di acqua nonché al risparmio economico”.

I vantaggi

Con l’approvvigionamento diretto alla rete comunale tramite gli erogatori, si contribuisce in maniera sostanziale alla diminuzione dell’inquinamento riducendo la circolazione di bottiglie di plastica, evitando così la produzione e Io smaltimento di tonnellate di Pet necessarie per la produzione delle bottiglie e di altrettante di petrolio indispensabile per il loro trasporto (con relativi gas e polveri sottili immesse nell’atmosfera).

I 4 erogatori installati nell’Istituto Comprensivo di Casal Velino e quello che si andrà ad installare presso il Municipio sono stati forniti e messi a disposizione dalla società BR Group S.r.l.s., con sede in Montecorvino Rovella (SA), la quale si occuperà, a titolo gratuito, della manutenzione programmata con sanificazione e sostituzione periodica dei filtri.