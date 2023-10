Ad Aquara una nuova casa dell’acqua

Il comune di Aquara avrà una nuova casa dell’acqua. Il distributore sarà installato nel parcheggio di via Garibaldi. Questa zona è stata ritenuta idonea per l’installazione dell’impianto dall’amministrazione comunale, vista anche la presenza di punti di approvvigionamento idrico, elettrico e di scarico. Soprattutto, però, la zona è facilmente accessibile e raggiungibile.

Le caratteristiche dell’acqua

Nello specifico l’erogatore fornirà acqua filtrata refrigerata, gassata e alcalina. L’acqua alcalina ha i numerosi vantaggi, tra cui l’equilibrio del pH che aiuta a mantenere un equilibrio salutare del pH del corpo; è antiossidante infatti può aiutare a combattere i radicali liberi e a prevenire i danni dell’ossidazione; ha un effetto detossificante può aiutare a eliminare le tossine dal corpo; fornisce un’idratazione ottimale per le cellule del corpo, infine dona benessere generale contribuendo a migliorare la salute generale e il benessere.

I vantaggi

In questo modo l’amministrazione comunale contribuirà ulteriormente alla riduzione della produzione di bottiglie di plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.

Già due anni fa, l’amministrazione comunale guidata da Antonio Marino, dispose l’installazione di una casa dell’acqua in località Mainardi.