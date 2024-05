Agropoli: avviso per aggiornare la short list di avvocati

Il Comune di Agropoli, guidato dal Sindaco Roberto Mutalipassi, ha provveduto ad emettere il bando per l’ aggiornamento dell’ elenco degli avvocati che daranno la disponibilità ad essere nominati a difesa dell’Ente nelle controversie in campo civile, penale e amministrativo.

Tra gli impegni che il professionista dovrà assumersi ci sarà quello di concordare le linea difensiva con gli uffici preposti del Comune di Agropoli, di avere assenza di conflitto di interesse con il Comune di Agropoli e in particolare di non assumere incarichi contro il Comune stesso per la durata dell’ iscrizione dell’elenco.

Le modalità per partecipare

Gli avvocati, che intendono iscriversi in questo elenco dovranno provvedere, a manifestare tale volontà sottoscrivendo il modello allegato al bando, entro e non oltre il 31.05.2024. Tale domanda deve essere presentata con allegato curriculum formativo-professionale corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, direttamente all’ Ufficio protocollo mediante consegna a mano, tramite raccomandata a.r. o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Tutte le altre informazioni relative al bando sono sul sito istituzionale dell’Ente.