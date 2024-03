Il Comune di Olevano sul Tusciano istituisce l’Albo comunale degli avvocati per l’affidamento degli incarichi professionali. Si tratta di un Albo che regolamenta i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Olevano sul Tusciano dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado.

«È la prima volta che il Comune di Olevano sul Tusciano si dota di una “short list” per il conferimento di incarichi professionali ad avvocati, in accordo con le linee guida Anac – dichiara il consigliere comunale delegato agli Affari Legali, Christian Masuccio – Le procedure di conferimento avverranno con il criterio di rotazione, evitando scelte fiduciarie. È opportuno che le Amministrazioni selezionino i professionisti preventivamente inseriti nello specifico albo».

Come aderire

L’iscrizione nell’Albo Comunale è riservata ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: contenzioso amministrativo – tributario – lavoro; contenzioso civile; contenzioso penale. L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (massimo due) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.