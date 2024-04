“Giornate della Terza Missione”: l’Università di Salerno apre le porte al territorio

L’Università degli Studi di Salerno promuove le “Giornate della Terza Missione”, un’iniziativa volta a valorizzare la conoscenza e il trasferimento tecnologico al di fuori del contesto accademico. Il progetto, che si articola in un ciclo di incontri tra aprile e luglio 2024, vede protagonisti i 17 dipartimenti dell’Ateneo.

Obiettivo: creare un ponte tra l’università e il territorio, favorendo il dialogo e la contaminazione reciproca. Attraverso questi incontri, i dipartimenti avranno l’opportunità di presentare le proprie attività di ricerca, i risultati raggiunti e le ricadute concrete sulla società e sul mondo del lavoro.

L’iniziativa

Il 30 aprile, il Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” organizza l’evento “Fisica e Tecnologie Emergenti per la Società e l’Ambiente”. Nell’Aula “N. Cilento”, a partire dalle ore 9.30, verranno presentati i progetti e le ricerche in corso che vedono coinvolti i fisici dell’Ateneo in sinergia con enti, aziende e istituzioni del territorio.

Programma ricco di interventi