Eboli: i volontari del Servizio Civile incontrano gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Mattei Fortunato

Grande partecipazione questa mattina nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Mattei Fortunato dove i ragazzi del Servizio Civile impiegati al Comune di Eboli hanno incontrato alunni e docenti.

I volontari

Il gruppo di volontari accompagnato dalla loro tutor la dottoressa Deborah Amoruso, dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili Vito Maratea e dal Sindaco Mario Conte, ha incontrato questa mattina gli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto di Istruzione Superiore Mattei Fortunato.

Un incontro che è servito ad illustrare le opportunità di formazione che offre il servizio civile e a spiegare come vi si accede. Un’occasione di confronto per gli studenti che sono alle soglie del diploma e che hanno dinanzi a loro la necessità di scegliere come proseguire il proprio cammino verso l’età adulta.

Molte e interessanti le domande poste ai volontari, alla tutor, al consigliere delegato e al primo cittadino.

«Un confronto interessante e proficuo – ha commentato il consigliere delegato Maratea – che speriamo di poter ripetere anche con le altre scuole superiori della città».

«Il confronto con i giovani è fondamentale – ha aggiunto il Sindaco – per comprendere anche quali siano le loro aspirazioni, esigenze, difficoltà. Ogni volta che li incontriamo apprendiamo da loro più di quanto possiamo insegnare».