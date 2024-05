L’Atletico Agropoli Cilento dopo la sconfitta con la Poseidon in finale play-off pensa già a gettare le basi sul futuro.

La stagione si è conclusa con un ottimo risultato, soddisfazione da parte di tutta la dirigenza per il posizionamento in campionato e per la finale play-off raggiunta, da questo bisogna ripartire per poter fare meglio nella prossima stagione.