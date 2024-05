Nascondeva droga negli slip e deteneva materiale per il confezionamento: un arresto nel salernitano

La sera del 14 maggio u.s., la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di J.B., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di controllo sarebbe stato trovato in possesso di una tavoletta di hashish del peso di circa 67 grammi occultata negli slip e della somma di euro 760 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

L’operazione

Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di altra tavoletta di hashish del peso di circa 102 grammi e la somma di 1.500 euro nonché materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. L’operazione si inserisce nell’ambito di una intensificazione dei controlli sul lungomare Trieste disposta dal questore in linea con le direttive assunte dal Prefetto di Salerno in sede di comitato.

Lungomare particolarmente attenzionato

Soprattutto con l’arrivo della stagione turistica, il lungomare sarà particolarmente attenzionato con servizi di controllo periodici e costanti. In questi giorni, oltre all’arresto, sono state identificate più di 100 persone e tra queste 10 cittadini stranieri trattati dall’ufficio immigrazione per approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio