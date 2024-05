Battipaglia: droga per la movida, arrestato 58enne

Nella serata di venerdì 3 maggio, gli agenti del Commissariato di Battipaglia in servizio per i controlli “movida” hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Peppino Porco, nato a Cosenza nel 1966, residente in provincia di Cosenza, pluripregiudicato per vari reati contro la persona e l’ordine pubblico, già destinatario di avviso orale e Daspo.

I controlli

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 2 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 190, 2 involucri di cocaina del peso complessivo di 99 grammi, un bilancino elettronico di precisione e varie banconote di piccolo taglio.

Il provvedimento cautelare

Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno della Procura presso il Tribunale di Salerno, veniva associato presso la casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.