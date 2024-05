Vivi San Marco compie 10 anni e festeggia con il super ospite Biagio Izzo

Svelati gli eventi primavera-estate dell’associazione ‘Vivi San Marco’, tra grandi ritorni e belle novità, spicca un appuntamento su tutti, “Buon compleanno Vivi San Marco” con un ospite d’eccezione, il noto attore Biagio Izzo.

Lo spettacolo con Biagio Izzo

L’anniversario dedicato al decennale di attività, che si terrà domenica 30 giugno alle 21 in piazza Passaro a San Marco, è stato voluto ed organizzato per celebrare il percorso intrapreso nel 2014 ed arrivato con successo fino ad oggi. Sarà un evento gratuito ad ingresso libero.

Biagio Izzo, attore di grande successo, dalla comicità irresistibile ed energia contagiosa, ha iniziato la propria attività nel cabaret, ha recitato in diverse commedie comiche e in TV, protagonista di alcune puntate della soap ‘Un posto al sole‘. Al cinema lavora in diversi film commedia e cinepanettoni che sbancano al botteghino. Inoltre è ospite fisso del programma Rai ‘Stasera tutto è possibile’.

“Mi preme evidenziare, con orgoglio ed emozione, il percorso dell’associazione, nata 10 anni fa per l’organizzazione di semplici feste di piazza per bambini, tra popcorn e zucchero filato, riuscita oggi ad ingaggiare artisti di caratura nazionale, utilizzando le sole sue forze, investite nella crescita della comunità attraverso spettacoli gratuiti e manifestazioni di qualità. – dichiara Antonino Spinelli, presidente di ‘Vivi San Marco’ – Mi guardo indietro e ripenso alla crescita avuta negli anni, con eventi come ‘Porto in festa’, ‘San Martino’, ‘Palio’ e attraverso le tante collaborazioni con Milano e Bologna e, da quest’anno, con Roma e Firenze”.

Gli altri appuntamenti

L’associazione è pronta a svelare le prossime manifestazioni pensate per intrattenere turisti e cittadini nella meravigliosa frazione di San Marco di Castellabate. Ecco tutti appuntamenti che compongono il calendario Vivi San Marco primavera-estate 2024:

8 giugno, ‘Beer Fest’ festa della birra artigianale, Corso De Angelis, ore 20:30

30 giugno, ‘Buon compleanno Vivi San Marco’ con Biagio Izzo, piazza Passaro, ore 21

26 luglio, ‘Mini exposizione cilentana’, zona porto, ore 21:30

11 agosto, #contatto la notte delle stelle, sentiero naturalistico ‘La Grotta’, ore 22

24 agosto, ‘Mai dire Goku’ cartoon live experience, piazza Comunale, ore 21