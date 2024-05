Un valdianese responsabile dell’Area “Assistenza tecnico-scientifica” del Cervene: è Giuseppe Rofrano

Il valdianese Giuseppe Rofrano è stato nominato nuovo responsabile dell’Area “Assistenza tecnico-scientifica” del Cervene, centro di eccellenza collegato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

La nomina

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per il territorio, con uno dei suoi professionisti ad assumere un ruolo di grande prestigio e responsabilità in ambito scientifico.

Giuseppe Rofrano prende il posto di Loredana Baldi e ringrazia il Dottore Limone e l’intera direzione dell’Istituto Zooprofilattico per aver scelto di nominarlo responsabile dell’Area “Assistenza tecnico-scientifica” del Cervene.

Le attività

Rofrano spiega che attualmente sono in corso nuove progettualità e che si stanno sviluppando nuovi progetti. “È stato fondamentale il lavoro della dottoressa Baldi, che mi ha preceduto“, sottolinea Rofrano.

“Stiamo lavorando su un progetto futuro che riguarda il rischio industriale“, spiega Giuseppe Rofrano. “Abbiamo individuato alcune aziende a rischio rilevante in una zona pioniera della Regione Campania, ipotizzando possibili scenari problematici. Partendo da queste situazioni, stiamo creando un modello per gestire e monitorare le eventuali conseguenze di un incidente. Questo progetto si integra perfettamente con altre iniziative già in corso, come quelle sul rischio idraulico nel Tanagro e nel Vallo di Diano, e sul rischio incendio, che è già stato completato“.