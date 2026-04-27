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Resilienza costiera e sostenibilità: Salerno lancia il progetto “Better Blue”

Al via il primo incontro del RMSG per il progetto Better Blue a Salerno. Al centro il "Salerno Approach" e nuove strategie di resilienza climatica per le aree costiere

Redazione Infocilento

Il primo incontro del Regional Stakeholder Group (RMSG) nell’ambito del progetto Better Blue ha segnato l’inizio di un importante processo di co-progettazione. L’iniziativa mira a rafforzare la resilienza climatica nelle aree costiere della provincia di Salerno, attraverso il coinvolgimento attivo di diversi attori locali. Durante la sessione, è stata condivisa un’attenta analisi delle criticità ambientali del territorio, ponendo l’accento sulla necessità di un’azione coordinata.

Il “Salerno Approach”: governance e soluzioni naturali

Un punto cardine dell’incontro è stata la valorizzazione delle buone pratiche già esistenti, con particolare riferimento al cosiddetto “Salerno Approach”. Questo modello si basa su una governance integrata e sull’adozione di Nature-Based Solutions, come la tutela della Posidonia oceanica. Il monitoraggio costante e una gestione sostenibile delle risorse rappresentano i pilastri di questa strategia, volta a proteggere l’ecosistema marino e costiero.

Priorità e Action Plan regionale

Dal confronto tra gli stakeholder sono emerse priorità chiare: il rafforzamento della governance, il miglioramento dei sistemi di acquisizione dati e l’adozione di un approccio ecosistemico integrato. Fondamentale sarà anche la gestione efficiente delle risorse idriche e il supporto della ricerca scientifica unito alla partecipazione civica. L’obiettivo finale è la stesura di un Action Plan regionale, capace di tradurre queste visioni in politiche efficaci, concrete e replicabili.

Le dichiarazioni: impegno e visione europea

L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dai vertici dell’amministrazione provinciale.

“È un progetto di ampio respiro, incentrato sulla condivisione di buone pratiche e importante per la resilienza dell’intera Provincia di Salerno. Grazie a questa esperienza, cercheremo di migliorare l’approccio alla risoluzione delle problematiche ambientali per rendere migliore e più sostenibile il nostro splendido territorio”, ha dichiarato il Presidente f.f. della Provincia, Giovanni Guzzo.

A fargli eco, il Consigliere delegato ai Fondi Europei e Politiche Comunitarie, Michele Ciliberti:

“Grazie all’approccio europeo, cercheremo di migliorare quanto già fatto di buono per la nostra splendida provincia. La sostenibilità ambientale è di fondamentale importanza, e questa esperienza ci consentirà di guardare con maggiore fiducia al futuro”.

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