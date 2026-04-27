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Ascea Marina: aperti i cantieri sul Lungomare Ponente. Inizia la ricostruzione dopo i danni del maltempo

Partito ad Ascea Marina il primo lotto di lavori per il ripristino del lungomare e dei marciapiedi danneggiati dalle mareggiate. Obiettivo: sicurezza per l'estate.

Chiara Esposito

Sono ufficialmente iniziati questa mattina, sul Lungomare Ponente di Ascea Marina, i lavori del primo lotto per il ripristino dei tratti danneggiati e dei marciapiedi. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che segna l’avvio della ricostruzione dopo mesi di disagi per la comunità e i visitatori.

L’impatto delle mareggiate nel Golfo di Velia

Le opere si sono rese indispensabili a seguito delle eccezionali mareggiate che, nelle scorse settimane, hanno flagellato la costa cilentana. Il Golfo di Velia, nel tratto compreso tra Casal Velino e Ascea, è risultato essere il più colpito dalla furia degli elementi:

  • Erosione costiera: le onde hanno letteralmente mangiato metri di spiaggia.
  • Danni strutturali: l’acqua ha invaso la carreggiata compromettendo la stabilità dei lungomari.
  • Incolumità pubblica: i marciapiedi danneggiati avevano reso necessaria una limitazione della fruibilità delle aree.

Obiettivo stagione estiva: sicurezza e riqualificazione

Il cantiere inaugurato oggi non è che il primo passo di un programma più ampio di ripristino e riqualificazione urbana. L’Amministrazione punta a un obiettivo preciso: restituire piena fruibilità alle aree colpite in tempo utile per l’inizio della stagione estiva.

L’intervento mira a garantire la massima sicurezza a residenti e turisti, mettendo in sicurezza i tratti stradali e pedonali più vulnerabili. Si tratta di un segnale concreto di ripartenza per uno dei tratti più suggestivi e amati della costa cilentana, duramente provato dal maltempo ma pronto a tornare al suo antico splendore.

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