“We are Il Faro”: a Capaccio Capoluogo la comunità si unisce nel segno della speranza

“Sembra quando ero all’oratorio con tanto sole”, cantava Celentano. E a Capaccio Capoluogo, l’oratorio “Il Faro” rappresenta davvero quel sole e quella luce per una comunità che ha dovuto affrontare ferite profonde, legate alla perdita prematura di troppi giovani.

Nato con l’intento di aggregare e unire, grazie alla ferma volontà e alla collaborazione del parroco Don Mimmo De Vita, l’oratorio è stato pensato come uno spazio polivalente: un luogo di svago, di studio e di incontro, capace di ricucire il tessuto sociale del borgo.

La sorpresa del Vescovo Calvosa all’inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione di ieri ha vissuto un momento di grande commozione con l’arrivo a sorpresa di Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. La sua presenza, insieme a quella delle autorità civili, ha suggellato l’importanza di un progetto che va ben oltre le mura di un edificio.

Un luogo abbellito dall’arte e dal ricordo

L’oratorio non è solo una struttura, ma un mosaico di storie e di affetti. I giovani del territorio lo hanno trasformato in una galleria a cielo aperto con le loro opere d’arte. Ogni dettaglio parla di memoria e rinascita:

Le tegole decorate: Realizzate a mano da Ilenia Ragni , mamma del giovane Pietro Spizzico , scomparso a soli 15 anni.

Realizzate a mano da , mamma del giovane , scomparso a soli 15 anni. La targa: Donata dalla mamma di Antonio Corradino, un altro ragazzo strappato alla vita troppo presto nel 2024.

Come ricordato da Don Mimmo e dal Vescovo Calvosa, è straordinario vedere come una comunità colpita da tragedie così pesanti sia riuscita a trovare la forza di unire il proprio dolore per trasformarlo in qualcosa di utile e bello per tutti.

Le voci del territorio

Ai microfoni di InfoCilento, hanno espresso la loro emozione anche due giovani colonne dell’oratorio, Maddalena Tommasini e Francesco Gamberale, simboli di una generazione che vuole restare protagonista del proprio futuro.

Non è mancato il supporto istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino. La consigliera Adele Renna, portando i saluti dell’ente, ha confermato la piena disponibilità verso iniziative di così alto valore sociale: “L’Amministrazione resterà disponibile verso tutte le iniziative valide e utili come questa”.

“We are Il Faro”: il motto della rinascita

Il motto dei ragazzi è chiaro: “We are Il Faro”. Sono loro, con la loro energia e la loro voglia di stare insieme, la vera luce capace di tenere viva la speranza e il ricordo di chi non c’è più, costruendo ogni giorno una comunità più forte e solidale.