Olevano sul Tusciano, “se leggi, ti lib(e)ri”: aperta la Rassegna con Graciela Volzone, conclude Diego De Silva

E’ partito domenica scorsa “il Maggio dei libri” di Olevano sul Tusciano. Ricco il calendario degli eventi stilato dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti. Ad aprire la kermesse culturale, domenica scorsa, Maria Graciela Volzone, scrittrice italoargentina, nipote di emigranti olevanesi a Rauch, che ha presentato “La goccia Clarita e altri racconti”: una raccolta di fiabe tradotte in italiano e pubblicate da Delta 3 Edizioni. Nel corso dell’incontro che si è tenuto nell’aula consiliare di Palazzo di città, si è collegato da remoto il sindaco Rauch, nella provincia di Buenos Aires, Maximiliano Suescún. La scrittrice farà da trait d’union per avviare un legame di gemellaggio tra le due città, Olevano e Rauch.

Il Maggio dei libri

«Maggio dei Libri si pone in continuazione con l’attività di Libriamoci che ha visto il Comune collaborare in sinergia con la scuola – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Giusy Pastorino –. L’obiettivo è fornire ai nostri ragazzi gli strumenti per diventare i protagonisti liberi e consapevoli del loro futuro e della nostra società. C’è la consapevolezza da parte di questa Amministrazione comunale che dalla lettura, dai libri dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale, economico, culturale e artistico della comunità. L’auspicio è che presto anche Olevano possa ricevere il riconoscimento Ceppel: Città che legge».

Il calendario degli eventi prosegue con altri appuntamenti

Lunedì 6 maggio, presso l’Aula consiliare, Ariano di Olevano sul Tusciano, Adam Smulevich, “A futura memoria. Storie di sport, lezioni di vita”, Minerva; martedì 14 maggio presso l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” ad Ariano, per un evento riservato agli studenti, è la volta di Stefania Capone, “La sedia magica di Rory”, Material; a seguire presso la Biblioteca “G. Carucci” Davide Vargas, “Napoli scontrosa”, La Nave di Teseo, con la partecipazione di Bruno Salicone. Venerdì 17 maggio presso l’Aula consiliare, Palazzo Municipale – Ariano, Geri Grassi, “La verità negata”, Consiglio Regionale della Puglia. Domenica 19 maggio presso la Biblioteca “G. Carucci” di Ariano, Bruno Maida, “Sciuscià”, Einaudi.

Il 24 maggio la Biblioteca “G. Carucci” di Ariano ospita Martina V., “Ancora una notte con te”, Albatros e il 26 maggio a Piazza Calo’, Monticelli, con inizio alle ore 20.00 grande attesa per Diego De Silva e il Trio Maliconico: quadrilogia “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.