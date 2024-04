Agropoli: lavoro nero, a Fuori dal Coro inchiesta su impresa di pulizie

“Gli spudorati del lavoro: così ci sfruttano per paghe da fame”. Questo il titolo di un servizio andato in onda nella puntata di ieri di Fuori dal Coro, programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. L’inchiesta, portata avanti da Maria Letizia Modica Alliata, riguarda una nota impresa di pulizie operante tra Agropoli e Capaccio Paestum, impiegata anche in strutture comunali.

Cosa emerge dal servizio

Il suo titolare,“sembrerebbe avere il vizietto di far lavorare in nero il personale e di sotto pagarlo”, asserisce l’inviata.

Durante il servizio vengono mostrate alcune testimonianze. Una ex dipendente racconta di aver lavorato in nero per 11 ore al giorno per un totale di 40 euro al giorno (circa 3 euro e 50 all’ora). La donna ora è disoccupata perché, dice, non riusciva a reggere più i ritmi di lavoro. Una circostanza confermata anche da un’altra ex lavoratrice, quest’ultima di nazionalità straniera, che poi ha deciso di tornare nel suo paese.

La proposta di lavoro

La giornalista, a questo punto, prova ad avere conferma delle accuse. Con l’ausilio di una telecamera nascosta si propone per lavorare presso l’agenzia agropolese e la proposta di lavoro fatta dal titolare sembra confermare le parole delle due ex dipendenti.

L’imprenditore non si formalizza. Dopo qualche domanda di rito e dopo aver spiegato i dettagli del lavoro, proporrebbe un contratto per 40 euro al giorno, mediamente ad 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica. Il contratto? “Non lo facciamo”, risponde.

Poi la questione si fa più seria. Proposto anche il doppio turno di lavoro (“c’è gente che ha bisogno”) dalle 5 del mattino alle 23. “Ci ha chiesto di lavorare 18 ore al giorno. La paga? 4 euro l’ora” evidenzia l’inviata, sottolineando che ciò “è totalmente fuori legge”.

A quel punto la giornalista rivela la sua identità e il titolare dell’agenzia nega tutto e fugge via. Sul caso potrebbe essere aperta una indagine. Clicca qui per vedere la puntata.