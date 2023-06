Nel Comune di Montecorice arriva la prima casetta dell’acqua

Ad Agnone Cilento, nel Comune di Montecorice, è stata posizionata la prima casetta dell’acqua. Una struttura importante per tutto il territorio che dopo necessario collaudo entrerà immediatamente in funzione.

Casetta dell’acqua ad Agnone

Residenti, turisti, passanti. La casa dell’acqua rappresenta un elemento di grande utilità per i tanti frequentatori di Agnone Cilento, soprattutto nel periodo estivo. L’impianto, di ultima generazione e facilmente utilizzabile, darà la possibilità di fornire acqua naturale e gassata in assoluta sicurezza e in maniera completamente salutare. Essa infatti, grazie alle opportune tecnologie, fuoriuscirà già microfiltrata e refrigerata. La macchina, in tempi brevissimi, sarà resa fruibile a tutti.

“Un pezzettino in più”

Il Consigliere del Comune di Montecorice, Luigi Margarucci, ha mostrato tutto il proprio entusiasmo per un piccolo passo in avanti con l’installazione della casetta dell’acqua: “Ogni Giorno un pezzettino in più. La Prima Casetta dell’acqua installata sul nostro Territorio Montecoricese.

Parcheggio Agnone Cilento. Insieme per Montecorice non si ferma ed ogni giorno lavora con grande forza combattendo la lentezza burocratica e delle istituzioni di competenza di ogni singolo progetto. Forza Montecorice. Aspettiamo il collaudo per renderla attiva il prima possibile“.