Acqua naturale, frizzante e alcalina: Comune attiva una nuova casa dell’acqua

Il Comune di Sicignano degli Alburni avrà una casa dell’acqua. Il distributore sarà installato in piazza Biagio Germano, anteriormente la casa comunale, presso il lato dell’ufficio postale. Questa zona è stata ritenuta idonea per l’installazione del distributore automatico perché sono presenti i punti di approvvigionamento idrico, elettrico e di scarico.

Le caratteristiche dell’acqua

Nello specifico l’erogatore fornirà acqua filtrata refrigerata, gassata e alcalina con Ph superiore a 7. L’acqua alcalina ha i numerosi vantaggi, tra cui l’equilibrio del pH che aiuta a mantenere un equilibrio salutare del pH del corpo; è antiossidante infatti può aiutare a combattere i radicali liberi e a prevenire i danni dell’ossidazione; ha un effetto detossificante può aiutare a eliminare le tossine dal corpo; fornisce un’idratazione ottimale per le cellule del corpo, infine dona benessere generale contribuendo a migliorare la salute generale e il benessere.

I costi

Il costo per ciascun litro di acqua erogato non dovrà superare il costo di 0,05 euro per l’acqua naturale fredda, 0,10 euro per l’acqua frizzante e per 0,35 euro per l’acqua alcalina. L’Ente riceverà almeno 0,01 euro di aliquota per ogni litro di acqua erogata.

I vantaggi

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Orco, contribuirà alla riduzione della produzione di bottiglie di plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.