“Casa dell’acqua” in arrivo a San Mauro la Bruca, ecco dove

In arrivo nel Comune di San Mauro la Bruca la “casa dell’acqua”. La struttura sarà ubicata nell’area giardino adiacente alla casa comunale in via Oberdan.

Inizialmente il luogo per l’installazione doveva essere un altro, ma poi dopo alcuni sopralluoghi, è emerso che, il sito scelto è più agevole perché dotato di parcheggio e ottimale anche per la gestione del flusso di persone che usufruiranno della casa dell’acqua.

E così, l’Ente cilentano guidato dal sindaco Nazario Ricco, sarà dotato di una struttura innovativa che sta riscuotendo tanto successo in tantissimi Comuni che viaggiano in un’ottica green e plastic free.

I vantaggi della casa dell’acqua che verrà installata a San Mauro la Bruca

L’attivazione della struttura, permetterà una notevole riduzione dell’impatto ambientale; contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie di plastica e dell’inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati; di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio.

Il distributore, erogherà acqua naturale e frizzante a KM 0, naturale, gassata, opportunatamente microfiltrata, trattata e refrigerata, di cui potrà usufruire tutta la cittadinanza. Si tratta di un impianto moderno e tecnologicamente avanzato; in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto.

Il Comune, viaggia sempre di più in un’ottica green, è per questo motivo che, tra gli obiettivi dell’Ente, assume particolare importanza la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio; considerato che costituiscono elementi indispensabili alla crescita e allo sviluppo del sistema socio- economico.

Il commento

“Questi impianti, consentono di valorizzare l’acqua di rete e si caratterizzano come spazi di aggregazione sociale, è fondamentale valorizzare le risorse territoriali, soprattutto quando queste sono accompagnate da un risparmio in termini economici per la cittadinanza; considerata anche la difficile crisi economica che sta attraversando il Paese“– così fanno sapere da palazzo di città