Nuova casa dell’acqua ad Agropoli

AGROPOLI. Un servizio in meno per il centro storico, uno in più per i cittadini della frazione Mattine. Il comune di Agropoli, infatti, ha deciso di attivare una nuova casa dell’acqua in via Malagenia, nei pressi della scuola elementare.

Ad Agropoli una nuova casa dell’acqua: presto attivazione in via Malagenia

Una buona notizie per i cittadini della zona che avevano già ricevuto la promessa di ottenere una casa dell’acqua, un servizio che sta ottenendo notevoli riscontri. Gli impianti, infatti, erogano acqua naturale o frizzante a 5 centesimi al litro, permettendo di risparmiare non solo sui costi ma anche sul consumo di plastica.

Attualmente ad Agropoli ne sono attive già quattro: in via Taverne, Madonna del Carmine, Lungomare San Marco e Moio.

Per una casa dell’acqua che sarà attivata entro pochi giorni, però, ce n’è un’altra che ha cessato la sua attività. L’impianto che sarà posizionato a Mattine, infatti, era precedentemente ubicato nel centro storico, in piazza Sanseverino. Lo stesso era poco utilizzato, di qui la decisione di rimuoverlo. Non sono mancate polemiche da parte dei residenti che ne facevano uso.