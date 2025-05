“Sport e Periferie 2025”: Agropoli candida l’impianto sportivo “R. Guariglia”

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende partecipare all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025” pubblicato dal Dipartimento per lo Sport.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è candidare l’intervento di “Adeguamento dell’Impianto Sportivo Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico – Raffaele. Guariglia”. L’Ente ha espresso, inoltre, la volontà di compartecipare finanziariamente alla realizzazione dell’intervento, nelle modalità percentuali previste dall’Avviso, per un importo pari a € 250.000,00.

L’avviso “Sport e Periferie”

L’Avviso “Sport e Periferie 2025” punta a favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. L’Avviso si rivolge a tutti i Comuni italiani e si articola su due distinte linee di intervento.

La linea A, dedicata a tutti i Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi). Consente di presentare progetti di rigenerazione ovvero riqualificazione di impianti già esistenti. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 1,5 milioni, con la compartecipazione dei Comuni. La linea B, dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, consente di presentare progetti volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 3 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.