Agropoli: torna Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”

Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna presso il CINE-TEATRO – EDUARDO DE FILIPPO di AGROPOLI/SA la Manifestazione di chiusura del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”, arrivato ormai alla VII Edizione”. L’Iniziativa, nata da una idea del Dott. Sante Massimo Lamonaca ha trovato in Luca Moltisanti (regista filmmaker), Rossella Corrado (Sceneggiatrice e Social Media Manager) e Fenisia Tomada (sceneggiatrice), la naturale sintesi ESPRESSIVA. Le quattro professionalità, integrate tra loro, hanno contribuito a rendere, in questi 23 anni, il Progetto un punto di riferimento per numerose istituzioni scolastiche. Oggi, con grande orgoglio, si può affermare che esso ha assunto una dimensione NAZIONALE.

Una iniziativa promosso dalla BCC Magna Grecia

La BCC Magna Grecia promuove e sostiene questa iniziativa da diversi anni. Grazie anche al patrocinio morale del Comune di Agropoli e alla collaborazione di aziende e associazioni territoriali, in molte occasioni di confronto si è distinta la qualità eccellente delle produzioni legate alle attività educative e formative del progetto. La forte carica emotiva, l’entusiasmo creativo e l’accuratezza nell’approfondimento delle tematiche affrontate hanno contribuito, in alcuni casi, ad arginare forme di disagio sociale e devianze, spesso subite inconsapevolmente dai giovani. Il lavoro di squadra è stato essenziale per il successo del progetto, grazie alla paziente e attenta coordinazione del regista, della sceneggiatrice e del responsabile del progetto.

Studenti protagonisti

La formazione, i video spot e i cortometraggi di “Legalità in Corto” hanno coinvolto, anche quest’anno, numerosi studenti delle scuole medie inferiori e superiori, sia a livello provinciale che nazionale. I ragazzi hanno sperimentato diversi ruoli, diventando ideatori, sceneggiatori, attori, registi, editor, cameraman, ecc., attraverso un intenso percorso formativo guidato dagli esperti del progetto.

“Protagonisti di Legalità – Giovani voci, grandi storie” è il tema dell’evento condotto da Stefania Cavaliere (TV host), che farà da preludio alla manifestazione di venerdì 30 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, presso il Cine-Teatro Eduardo De Filippo di Agropoli. Durante l’evento saranno premiati e menzionati i migliori video spot e cortometraggi di “Legalità in Corto”, nonché i miglior attori e attrici che si sono distinti per impegno ed eccellente interpretazione.

Gli ospiti

Numerosi ospiti d’eccezione arricchiranno la rappresentazione:

Assunta Buonincontri , in arte Susy Sand Artist , con le sue straordinarie “Emozioni di Sabbia” , già vincitrice di numerosi talent e contest nazionali e internazionali.

, in arte , con le sue straordinarie , già vincitrice di numerosi talent e contest nazionali e internazionali. Anna Fusco , attrice, modella e mental coach, da anni impegnata nel sociale e nella lotta contro l’abilismo.

, attrice, modella e mental coach, da anni impegnata nel sociale e nella lotta contro l’abilismo. Amleto Livia , violinista di grande esperienza, con collaborazioni presso l’Orchestra Petruzzelli di Bari , la Scarlatti di Napoli e il Conservatorio di Avellino .

, violinista di grande esperienza, con collaborazioni presso l’Orchestra , la e il . Fabio Barone , in arte Mago Marfi , illusionista e performer capace di incantare il pubblico con le sue incredibili abilità magiche,

, in arte , illusionista e performer capace di incantare il pubblico con le sue incredibili abilità magiche, Manuela Minasi, cantante dalla voce incantevole e dall’emozione travolgente.

Una giuria popolare composta da 36 ragazzi del progetto di formazione “Educazione alla Legalità”, presieduta da una giuria tecnica di esperti, provvederà alla premiazione del miglior video spot e cortometraggio realizzato dalle scuole che hanno aderito al progetto.

Dopo i saluti del Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, interverranno:

Lucio Alfieri , presidente della BCC Magna Grecia,

, presidente della Pasquale Lucibello , vicepresidente vicario della BCC Magna Grecia,

, vicepresidente vicario della Salvatore Angione , direttore generale della BCC Magna Grecia,

, direttore generale della Sante Massimo Lamonaca, project manager di Legalità in Corto.

Saranno inoltre presenti autorità locali e nazionali.

La governance della BCC Magna Grecia, oltre a manifestare interesse e apprezzamento per l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della legalità in un periodo storico in cui il rispetto delle regole è essenziale per la stabilità e la coesione della società.

Il Dott. Sante Massimo Lamonaca osserva che, attraverso l’apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico, il progetto ha offerto ai ragazzi delle scuole un’opportunità unica per esprimere emozioni, sensazioni, problematiche e riflessioni. Nel racconto, essi hanno potuto individuare principi significativi e liberatori.

Luca Moltisanti, regista e filmmaker, aggiunge che realizzare una simile iniziativa rappresenta un’opportunità per stimolare la sensibilità e la naturale predisposizione dei ragazzi ad applicarsi con costanza ed efficacia per raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un “video spot o di un cortometraggio”. Passare “dall’altra parte dell’immagine” è un’esperienza affascinante, che in un primo momento ha un sapore magico e alchemico, ma che, una volta intrapresa, porta a una crescita personale, arricchendo conoscenze e consapevolezza su un fenomeno tanto familiare quanto, spesso, misconosciuto.