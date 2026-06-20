Rapina a Salerno, paura in via Rocco Cocchia: malvivente armato di coltello assalta una farmacia

Un nuovo episodio di cronaca accende i riflettori sulla sicurezza nei quartieri di Salerno. Nella serata di ieri, la farmacia situata in via Rocco Cocchia è stata bersaglio di una rapina solitaria che ha seminato il panico tra il personale presente, fortunatamente senza causare feriti.

La dinamica del colpo

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il malvivente ha agito da solo. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale con il volto parzialmente coperto da una mascherina sanitaria, un dettaglio che ha reso difficile l’immediato riconoscimento da parte dei presenti. Sotto la minaccia di un coltello, il rapinatore ha intimato ai dipendenti di consegnare l’intero incasso custodito all’interno della cassa.

La fuga e l’avvio delle indagini

Una volta arraffato il denaro, la cui entità è ancora in corso di quantificazione, l’autore del colpo si è allontanato rapidamente a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce nel tessuto urbano circostante poco prima che sul posto giungessero le pattuglie.

I militari e gli agenti intervenuti in via Rocco Cocchia hanno immediatamente avviato i rilievi di rito e iniziato a raccogliere le testimonianze dei dipendenti della farmacia, rimasti comprensibilmente scossi ma incolumi. I controlli e gli accertamenti sono proseguiti per tutta la notte nel tentativo di identificare l’uomo.

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza

Le speranze degli investigatori di dare un volto e un nome al rapinatore sono adesso affidate ai sistemi di videosorveglianza. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della farmacia e quelle pubbliche e private installate lungo la via e nelle strade adiacenti. I fotogrammi potrebbero aver ripreso il percorso di arrivo o di fuga del malvivente, fornendo così elementi decisivi per lo sviluppo delle indagini.