Serie C - Serie D

Gelbison, colpo a centrocampo: ufficiale l’arrivo dell’ex Paganese Matteo Langella

Nuovo rinforzo per la Gelbison del presidente Puglisi: ufficiale l'ingaggio del centrocampista Matteo Langella, reduce dall'esperienza con la Paganese

Antonio Pagano
Matteo Langella

La Gelbison del presidente Puglisi continua a rinforzare la rosa in vista della stagione sportiva 2026/2027. Il club, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Matteo Langella per la prossima stagione.

Il profilo e la carriera del nuovo acquisto rossoblù

Classe 1997, Langella approda in rossoblù dopo l’esperienza maturata con la Paganese, formazione con la quale ha confermato le proprie qualità tecniche e umane, distinguendosi per continuità di rendimento, visione di gioco e capacità di guidare la manovra della squadra.

Centrocampista centrale e play di grande affidabilità, nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 200 presenze ufficiali, vestendo le maglie di importanti realtà del calcio campano.

Un innesto di esperienza per il centrocampo

Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento, Nocerina e Savoia, ha successivamente militato in Sarnese, Nola, Mariglianese, Angri, Paganese e Acerrana, consolidando stagione dopo stagione il proprio bagaglio di esperienza. Un innesto di qualità e personalità che va a potenziare la mediana a disposizione dello staff tecnico.

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