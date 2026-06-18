Vinammare ad Acciaroli: la prima edizione del festival dei vini costieri del Mediterraneo

Da domani, venerdì 19, a domenica 21 giugno il Porto di Acciaroli ospiterà la prima edizione di Vinammare – Orizzonti di vino e di mare, manifestazione dedicata ai vini prodotti nei territori costieri del Mediterraneo. L’appuntamento è dalle 18.30 alle spalle della Torre di Acciaroli.

Per tre giorni, produttori, appassionati, operatori del settore e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero si incontreranno nel cuore del Cilento per un viaggio tra territori che condividono lo stesso orizzonte: il mare. Dalle coste italiane a quelle di Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, Vinammare riunisce cantine e storie che raccontano il rapporto profondo tra vino, paesaggio e identità mediterranea.

Non una semplice manifestazione enologica, ma un’esperienza culturale e sensoriale che mette al centro il dialogo tra comunità, tradizioni e innovazione. Qui il vino diventa linguaggio comune, strumento di conoscenza e occasione di incontro tra popoli che, da secoli, condividono il Mediterraneo come spazio di scambio e contaminazione.

Acciaroli e la Dieta Mediterranea: una cornice simbolica

La scelta di Acciaroli e Pollica come sede dell’evento assume un valore simbolico particolare. Questo territorio, riconosciuto a livello internazionale come patria della Dieta Mediterranea e recentemente indicato tra le eccellenze assolute del mare italiano per qualità ambientale e sostenibilità, rappresenta una sintesi perfetta tra cultura del cibo, tutela del paesaggio e qualità della vita. Tra i momenti più attesi del programma figurano tre masterclass gratuite pensate per approfondire il rapporto tra vino, territorio e ricerca.

Il programma delle tre masterclass gratuite

Composizioni (19 giugno, Molo di sopraflutto alle 19.30), guidata da Alfredo Capasso dell’Enoteca Frangino, offrirà un’esperienza immersiva dedicata all’arte del blending. I partecipanti potranno degustare diverse basi vinicole, sperimentare combinazioni e creare una propria cuvée personalizzata, scoprendone successivamente l’abbinamento ideale con il formaggio.

Latitudini (20 giugno, Molo di sopraflutto alle 19.30): il sindaco di Pollica Stefano Pisani e un sommelier accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’identità vitivinicola di Pollica attraverso il progetto Serre di Molino a Vento e l’esperienza innovativa di Underwater, dedicata all’affinamento subacqueo del vino nelle acque del Mediterraneo.

Origine (21 giugno, Molo di sopraflutto alle 19.30): condotta da Giuseppe Pagano, fondatore dell’azienda San Salvatore, sarà invece un racconto dedicato al Cilento, alla biodiversità e all’agricoltura mediterranea, attraverso una delle realtà produttive più rappresentative del territorio.

Sapori cilentani, musica e spettacoli al tramonto

Ad accompagnare il percorso di degustazione saranno i sapori autentici del Cilento. Show cooking, proposte gastronomiche, incontri dedicati alla cultura alimentare e alle produzioni locali permetteranno ai visitatori di scoprire il patrimonio enogastronomico di una terra che ha fatto della Dieta Mediterranea un modello culturale riconosciuto in tutto il mondo.

Quando il sole inizierà a scendere sul mare, Vinammare cambierà volto. Il porto di Acciaroli si trasformerà in uno spazio aperto alla condivisione e alla convivialità, dove musica, dj set, performance artistiche e selezioni sonore accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Tra un calice e un tramonto, tra racconti di mare e percorsi di degustazione, Vinammare invita a rallentare, osservare e vivere il Mediterraneo nella sua dimensione più autentica: quella fatta di incontri, sapori, paesaggi e storie che continuano a unire le sue sponde.