Atena Lucana si trasforma in un museo a cielo aperto: al via la mostra diffusa Opera Paese

Dal 20 giugno al 31 luglio torna Opera Paese ad Atena Lucana e Padula: otto mostre, installazioni e dj set per un modello unico di rigenerazione culturale.

Otto mostre nel centro storico di Atena, una nella Certosa di San Lorenzo a Padula, una opera cinematografica costruita interamente a partire da 7000 fotografie private raccolte nel corso del progetto, rassegne cinematografiche, eventi musicali, dj set e laboratori. Tutto questo è Opera Paese – Una piccola quantità di mondo, la mostra diffusa che dal 20 giugno al 31 luglio trasforma il centro storico di Atena Lucana in un museo a cielo aperto in cui luoghi privati e spazi pubblici diventano luoghi di esposizione e confronto, ospitando opere d’arte di vario genere, installazioni e progetti di ricerca nati direttamente dal dialogo con la comunità.

L’inaugurazione è in programma sabato 20 giugno alle ore 17.00 in Piazzetta Schifa con i saluti istituzionali e l’apertura del percorso espositivo, mentre la serata proseguirà con “Ballett’”, rassegne di suoni e archivi, con DJ set e visual di Asymmetrical e Discoteca Flegrea.

Il modello di rigenerazione culturale di Archivio Atena

Opera Paese restituisce cinque anni di raccolta, produzione e lavoro condiviso: fotografie di famiglia, opere realizzate durante residenze, laboratori e ricerche sul territorio. Con oltre 15.000 documenti digitali acquisiti, circa 7.000 fotografie di famiglia digitalizzate, 200 studenti coinvolti, oltre 40 docenti, 15 residenze artistiche, 100 progetti di ricerca e una rete di collaborazioni con ISIA Urbino, ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, MAXXI, Sapienza Università di Roma e Università Federico II di Napoli, Archivio Atena rappresenta oggi un modello innovativo di rigenerazione culturale delle aree interne.

Il programma dell’inaugurazione e le mostre nel centro storico

Il 20 giugno 2026 inaugura la mostra Opera Paese, una piccola quantità di mondo, che resta aperta al pubblico fino al 31 luglio. Alle 17.00 il punto di ritrovo sarà piazzetta Schifa con i saluti istituzionali: Corrado Matera, consigliere Regione Campania; Vittorio Esposito, Presidente Comunità Montana Vallo di Diano e Sindaco di Sanza; Giovanni Guzzo, Vice Presidente Provincia di Salerno; Daniele Padovani, Responsabile unico del procedimento Archivio Atena; Luigi Vertucci, Sindaco di Atena Lucana; Alessandro Imbriaco, Direttore artistico “Archivio Atena”.

Dopo la visita alla prima mostra presso la Schifa, “In equilibrio” da autori vari della residenza ISIAU 2025, si inizia il giro delle mostre partendo da Palazzo Pessolani con “Cosa vuol dire abitare?” di Chiara Solimene e “Come lo gira il sole” di Sonia D’Alto, Francesca De Nardis e Niccolò Di Ruscio; “Linee corpo” di Alessandro Galli e Francesca Melandri nella chiesa di San Ciro; “Opera Paese Lab” di autori vari dalle residenze “Vertical Atlas” di Fabio Barile e “Lune nei pozzi” di StudioFigure, presso Palazzo Bellomo; “E ti dicevano le cose così” di Nunzia Pallante nella chiesa di San Nicola; “Mamma Quercia” di Cimaglia, Odore e Pallante nel Museo Archeologico; “Non seguite le luci” di Claudio Palma in Canonica.

A seguire previsti i saluti istituzionali e a partire dalle 20.30 si terrà la festa di inaugurazione Ballett’ con DJ Set e Visual di Discoteca Flegrea e Asymmetrical.