Cronaca

Incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Battipaglia ed Eboli: traffico in tilt

Incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Battipaglia ed Eboli. Coinvolta una Fiat 500, lunghe code in direzione sud. Intervenuti i soccorsi.

Antonio Elia
Incidente A2

Momenti di tensione nel pomeriggio sulla autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’utilitaria bianca, una fiat 500.

L’intervento dei soccorsi e le ripercussioni sul traffico

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, si è resa necessaria la parziale chiusura della carreggiata, provocando la formazione di lunghe code e rallentamenti significativi per gli automobilisti in viaggio verso sud.

Gli occupanti sono stati assistiti dal personale sanitario; fortunatamente, stando alle prime informazioni, non si registrano feriti gravi. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, con il deflusso del traffico che riprende gradualmente lungo l’arteria autostradale.

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