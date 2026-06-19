Salernitana: ora è ufficiale, Faggiano e Cosmi ancora granata

È arrivata da poco l’ufficialità che si attendeva da tempo, Mister Cosmi e il Ds Daniele Faggiano sono ancora granata.

La nota

Il club ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito, ” di aver prorogato l’accordo già in essere con il direttore sportivo, sig. Daniele Faggiano, fino al 30 giugno 2028 e di aver rafforzato ulteriormente la propria compagine dirigenziale con la nomina del dott. Gennaro Alfano quale direttore operativo dell’area sportiva”.

Prolungato il contratto anche di Mister Cosmi che ha portato a Salerno dal suo arrivo ambizione ed entusiasmo, concludendo la stagione nella semifinale play off di Serie C contro l’Union Brescia. Come si legge nel comunicato l’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo.

Avanti nel segno della continuità

La salernitana va avanti quindi nel segno della continuità, con le ufficialità di Ds e allenatore si ora può iniziare a programmare il mercato.

La formazione granata effettuerà il ritiro precampionato a Cascia (PG), dove alloggerà presso il Grand Hotel Elite dal 14 al 31 luglio. Il gruppo potrà allenarsi sui due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite.