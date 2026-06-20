Cilento

Incidente stradale tra Ceraso e Vallo della Lucania, disagi al traffico sulla Cilentana

Un incidente stradale tra Ceraso e Vallo della Lucania sta causando pesanti rallentamenti sulla strada statale 18 Cilentana. Sul posto le autorità

Ernesto Rocco
Incidente Cilentana

Nuovi disagi per la circolazione nel Cilento. Nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, un incidente stradale ha bloccato il traffico nel tratto Ceraso – Vallo della Lucania della Cilentana. L’impatto ha visto il coinvolgimento di due auto. Per fortuna non si registrano feriti gravi.

Code e rallentamenti per la circolazione

A causa del sinistro, però, si sono formate code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, considerato che i veicoli incidentati hanno terminato la loro corsa al centro della carreggiata. La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Al momento restano ancora da chiarire le cause esatte che hanno determinato l’impatto. Le autorità sono sul posto per eseguire i rilievi di rito, stabilire la dinamica dell’accaduto e coordinare le operazioni di rimozione dei veicoli, fondamentali per garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza sull’arteria stradale.

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