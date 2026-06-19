Basket giovanile, al via ad Agropoli la terza edizione della Mediterraneo Cup

È partita ufficialmente, nella cornice del Parco Liborio Bonifacio di Agropoli, la terza edizione della Mediterraneo Cup di basket. Numerose le squadre partecipanti, provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno sfilato durante la cerimonia inaugurale dando il via ufficiale alla manifestazione.
I protagonisti e i campi di gioco
La prima giornata ha visto come protagonista assoluta la categoria Aquilotti, con i giovani atleti già impegnati nelle gare disputate tra:
- Il Pala Di Concilio
- La Bitdrome Arena
- Il campo esterno antistante il palazzetto
Si preannuncia un fine settimana all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione per i giovani cestisti, protagonisti di un evento che continua a crescere anno dopo anno e a rappresentare un importante momento di incontro per il basket giovanile italiano.