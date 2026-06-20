Castellabate, svolta per l’ufficio postale di San Marco: arriva la struttura temporanea in piazza Meola

La svolta per i servizi postali nella frazione di San Marco di Castellabate è ormai formale. La Giunta comunale ha approvato la delibera che prevede l’installazione di una struttura prefabbricata temporanea in Piazza Giovanni Meola, destinata a ospitare la nuova sede provvisoria dell’ufficio postale. Il provvedimento punta a risolvere i pesanti disagi legati alla prolungata chiusura della filiale locale, restituendo un servizio essenziale a residenti e imprese.

Il percorso istituzionale e la delibera

L’approvazione del documento rappresenta lo sblocco di un confronto serrato tra l’amministrazione comunale e i vertici della società di gestione dei servizi postali. La decisione di intervenire con una struttura temporanea arriva dopo settimane di sollecitazioni e punta a coprire il servizio in attesa che si trovi una collocazione definitiva per gli uffici.

I passaggi burocratici e tecnici propedeutici alla posa del prefabbricato sono già in fase di finalizzazione. Nei prossimi giorni cominceranno le attività operative per l’allestimento dell’area in Piazza Giovanni Meola e il successivo riavvio delle attività per il pubblico.

Le dichiarazioni del sindaco Marco Rizzo

Il primo cittadino di Castellabate ha voluto ricostruire le tappe che hanno portato a questo risultato, evidenziando la fermezza dell’ente nel richiedere il rispetto dei diritti della comunità.

“Lo scorso 10 giugno avevamo annunciato la decisione di diffidare formalmente Poste Italiane per la prolungata chiusura dell’Ufficio Postale di San Marco. Già nelle ore successive era arrivato un primo segnale concreto, con la disponibilità di Poste Italiane ad avviare le verifiche necessarie per una soluzione temporanea”, dichiara il primo cittadino.

Rizzo ha poi espresso soddisfazione per il via libera della Giunta, definendo l’atto una risposta concreta alle necessità del tessuto locale: “Oggi possiamo comunicare un ulteriore e importante passo in avanti. La Giunta Comunale ha approvato la delibera per l’installazione di una struttura prefabbricata temporanea da adibire a Ufficio Postale nella frazione di San Marco. Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie a un’azione istituzionale ferma e determinata, portata avanti nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle attività commerciali e di tutto il territorio”.