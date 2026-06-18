Calciomercato Gelbison, ufficiale l’arrivo di Daniele Altobelli: un colpo da professionista per la difesa

Dopo le conferme in panchina di mister Agovino e di capitan Viscomi, arriva il primo nuovo rinforzo per la Gelbison del presidente Puglisi in vista della stagione sportiva 2026/2027.

Si tratta di Daniele Altobelli, classe 1993, difensore centrale di comprovata solidità ed esperienza nel panorama professionistico italiano.

Il percorso del nuovo difensore rossoblù

Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Salernitana, Frosinone, Pro Vercelli, Ascoli, Ternana, Catanzaro, Juve Stabia, Arezzo e Crotone, costruendo un percorso ricco di continuità e maturità calcistica.

Daniele Altobelli vanta un curriculum di assoluto spessore: 86 presenze e 2 reti in Serie B, oltre a 193 presenze e 9 reti in Lega Pro, per un totale di quasi 300 presenze tra i professionisti, a testimonianza di affidabilità, esperienza e leadership.

Le ambizioni della società e il progetto tecnico

“Il difensore ha scelto con convinzione di sposare il progetto tecnico della Gelbison, condividendo pienamente la visione della società, che punta a costruire una squadra solida e competitiva per affrontare al meglio la stagione 2026/2027 e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi”, il commento della Gelbison nell’annunciare il nuovo acquisto.

Con l’arrivo di Altobelli, la Gelbison inaugura ufficialmente un mercato estivo che si preannuncia ambizioso e ricco di novità.