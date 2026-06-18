Incidente a Policastro Bussentino sulla statale 18: scontro tra auto e moto, ferito un giovane di Sapri

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno lungo la Strada Statale 18, a Policastro Bussentino, in una zona molto trafficata. Due i mezzi rimasti coinvolti nello scontro: un’automobile, modello Audi, con alla guida una ragazza di Celle di Bulgheria, e una motocicletta con in sella un giovane di Sapri.

Soccorso il centauro

Ad avere la peggio è stato il centauro per il quale si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri a seguito delle ferite riportate, causate dalla caduta rovinosa sull’asfalto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, oltre alla presenza dei sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza, si è reso necessario l’arrivo degli uomini della Polizia Stradale di Sapri agli ordini del Sostituto Commissario Silvio Riccio. Gli agenti della stradale, intervenuti tempestivamente, dopo essersi accertati delle condizioni di salute del centauro e della ragazza che era a bordo dell’autovettura, hanno effettuato i dovuti rilievi del caso che serviranno a stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.