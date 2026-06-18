Furto al centro commerciale Diano ad Atena Lucana: cassaforte smurata con il flex

Colpo notturno nel Vallo di Diano. Un gruppo di malviventi è entrato in azione all’interno del centro commerciale Diano, situato ad Atena Lucana, riuscendo a svaligiare uno dei negozi della struttura. Il furto è stato scoperto soltanto questa mattina, al momento dell’apertura, quando i dipendenti dell’attività commerciale si sono accorti di quanto era accaduto e hanno immediatamente dato l’allarme.

La dinamica del colpo

I ladri sono riusciti a penetrare nei locali del negozio agendo indisturbati durante le ore notturne. Una volta all’interno, si sono diretti verso la cassaforte. Per aprirla hanno utilizzato un flex, con cui sono riusciti a forzare l’acciaio e ad accedere al denaro contante e ai valori custoditi all’interno. Dopo aver prelevato il bottino, la banda si è dileguata facendo perdere le proprie tracce prima che potesse scattare qualsiasi sistema di intervento.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Sala Consilina per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con esattezza il percorso seguito dai malviventi. Al momento il valore complessivo della refurtiva rimasta all’interno della cassaforte è ancora in corso di quantificazione da parte dei titolari dell’attività.

L’analisi dei filmati di sorveglianza

Un aiuto fondamentale per lo sviluppo delle indagini potrebbe arrivare dalla tecnologia. I carabinieri hanno già provveduto ad acquisire le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interno ed esterno della struttura. L’analisi dei filmati sarà determinante nei prossimi giorni per cercare di individuare elementi utili, identificare i veicoli utilizzati per la fuga e dare un volto ai componenti della banda che ha messo a segno il colpo.