Campolongo Hospital ai vertici della sanità italiana: quarto posto nel Programma nazionale esiti per la chirurgia di spalla

La pubblicazione del Programma Nazionale Esiti 2025 segna un nuovo capitolo nella storia del Campolongo Hospital. Per il quinto anno consecutivo la struttura entra nella fascia più alta della classifica dedicata alla chirurgia protesica di spalla, conquistando un prestigioso quarto posto tra centinaia di realtà ospedaliere monitorate da AGENAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, per valutarne quantità e qualità delle prestazioni sanitarie.

Un’équipe d’eccellenza per la chirurgia ortopedica

La chirurgia d’elezione è da anni uno dei punti di forza del Campolongo Hospital. L’équipe chirurgica, guidata dal Primario di Ortopedia, il dottor Gianfranco Castaldi, e da uno dei massimi esperti della spalla, il dottor Alfonso Maria Romano, applica protocolli avanzati, garantendo interventi efficaci e un recupero funzionale completo per ogni paziente.

Questo successo assume un significato concreto non solo per la continuità della performance, ma anche per la capacità della Casa di Cura di mantenersi stabilmente ai vertici in un ambito altamente specialistico e in continua evoluzione, grazie a investimenti in formazione, tecnologie e qualità assistenziale.

La scelta strategica della direzione generale

Un impegno di lungo periodo confermato dalle parole della Direttrice Generale Maura Camisa: “Questo riconoscimento conferma una scelta strategica avviata oltre vent’anni fa, quando investire nella chirurgia protesica di spalla era una sfida, soprattutto nel Mezzogiorno. All’epoca, per questo tipo di interventi, era necessario rivolgersi quasi esclusivamente a cliniche del Nord. Siamo stati i primi a credere e investire in un settore complesso, costruendo nel tempo un’eccellenza sanitaria che oggi, come negli anni precedenti, viene confermata con dati oggettivi dall’Agenas e dal Ministero della Salute”.

Tecnologia d’avanguardia e centralità del paziente

Il dottor Alfonso Maria Romano sottolinea il valore del percorso intrapreso: “Il risultato ottenuto ci onora e conferma la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno. Nel solo 2024 nelle sale operatorie del Campolongo Hospital, con l’ausilio della realtà aumentata e della realtà virtuale, abbiamo eseguito 286 protesi di spalla, confermando l’esperienza della struttura in questo campo. I pazienti continuano a sceglierci perché ogni intervento è personalizzato ed eseguito con tecniche all’avanguardia, che mirano a restituire la mobilità e la scomparsa del dolore. Questo importante esito premia il lavoro quotidiano di tutta l’équipe e la fiducia della Direzione Generale accordatami anni fa, quando decidemmo di affrontare questa sfida insieme”.

Questo risultato conferma la solidità della struttura di Marina di Eboli, rafforzando il proprio contributo alla qualità dell’offerta ortopedica nel Mezzogiorno.