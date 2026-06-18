Grande pugilato a Eboli: dieci match olimpici al PalaDirceu tra sport e inclusione

Eboli si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello sport, dell’agonismo e della condivisione. Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 19.00, il PalaDirceu di via delle Olimpiadi ospiterà una prestigiosa riunione di pugilato organizzata dalla A.S.D. Team Riviello Boxing, con il patrocinio della Città di Eboli, sotto l’egida del CONI e della Federazione Pugilistica Italiana.

L’evento rappresenta un importante momento di sport e aggregazione per l’intero territorio, capace di coinvolgere atleti, appassionati, famiglie e cittadini nel segno dei valori più autentici della boxe: rispetto, disciplina, sacrificio, impegno e fair play.

Dieci match olimpici sul ring

Sul ring andranno in scena 10 avvincenti match di Pugilato Olimpico, che vedranno protagonisti pugili pronti a confrontarsi con tecnica, determinazione e spirito sportivo. Una serata ricca di emozioni, adrenalina e spettacolo, pensata non solo per gli appassionati della noble art, ma anche per chi desidera avvicinarsi e scoprire la bellezza di uno sport che continua a formare giovani atleti e a trasmettere valori educativi fondamentali.

Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione vuole essere un’occasione di incontro e condivisione per la comunità. Lo sport, infatti, si conferma uno straordinario strumento di inclusione sociale, crescita personale e rafforzamento del legame con il territorio, contribuendo a creare momenti di partecipazione e aggregazione aperti a tutte le generazioni.

Le parole degli organizzatori

«Siamo orgogliosi di portare a Eboli una manifestazione che mette al centro non solo lo spettacolo sportivo, ma soprattutto i valori che la boxe insegna ogni giorno ai nostri ragazzi», dichiara Mariarosaria Gambardella, Presidente della A.S.D. Team Riviello Boxing.

«Questa serata rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra e della collaborazione con le istituzioni e il movimento pugilistico – aggiunge il Maestro Vito Riviello – . Vogliamo offrire alla città un evento capace di unire persone di tutte le età, promuovendo uno sport che educa al rispetto delle regole, alla disciplina e alla crescita personale. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere gli atleti che saliranno sul ring con passione, impegno e spirito sportivo».

Info e orari dell’evento

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 20 giugno, alle ore 19.00, presso il PalaDirceu di Eboli, in via delle Olimpiadi. Ingresso gratuito. Una serata da non perdere per vivere da vicino le emozioni della grande boxe e celebrare insieme i valori dello sport.