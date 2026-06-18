Legge elettorale: la Provincia di Salerno approva la mozione contro il Rosatellum. “Restituire il voto ai cittadini”

Dal territorio salernitano parte una forte spinta istituzionale per riformare la legge elettorale nazionale. Il Consiglio Provinciale ha infatti approvato una mozione per chiedere il superamento del Rosatellum e il ritorno alla scelta diretta dei parlamentari.
Le ragioni della mozione: l’accusa alle liste bloccate
L’atto, proposto dal sindaco di Trentinara e consigliere Provinciale Rosario Carione e sottoscritto dai colleghi Lanzara, Arena e Zecca, punta il dito contro il meccanismo delle liste bloccate.
Secondo i firmatari, l’attuale sistema:
- Allontana gli eletti dai territori.
- Trasferisce la scelta dei rappresentanti nelle sole mani delle segreterie di partito.
Una stortura che comprime la sovranità popolare e i principi della nostra Costituzione.
L’impegno istituzionale e la rete dei Comuni
Il documento impegna formalmente il Presidente Giuseppe Parente a farsi portavoce di questa battaglia democratica presso le massime cariche dello Stato, a partire dal Quirinale e dai Presidenti delle Camere.
Salerno si unisce così a una rete di Comuni e Autonomie locali determinati a restituire ai cittadini il pieno diritto di voto.