Viabilità in provincia di Salerno, Parente: «interverremo dappertutto». Intanto chiude lo svincolo di Vallo Scalo sulla Cilentana

Viabilità in primo piano nel Salernitano. Il presidente della Provincia di Salerno, Geppino Parente, si è soffermato sullo stato degli oltre 2.500 chilometri della rete stradale provinciale che dovranno essere interessati da importanti lavori di manutenzione.

Le criticità maggiori riguardano la Costiera Amalfitana, la Cilentana e il ponte Caiazzano, aree sulle quali si concentreranno i primi interventi. L’obiettivo principale è garantire maggiore sicurezza e una migliore percorribilità proprio nei tratti che, nelle prossime settimane, saranno interessati dall’aumento dei flussi turistici.

Il presidente ha assicurato che gli interventi non si limiteranno alle zone più frequentate, ma interesseranno progressivamente l’intero territorio provinciale: “Interverremo dappertutto”, ha dichiarato Geppino Parente.

Nuovi disagi sulla Cilentana: chiude lo svincolo di Vallo Scalo

Intanto, però, arrivano nuovi disagi lungo la Cilentana. L’Anas ha infatti comunicato la chiusura totale dello svincolo di Vallo Scalo dal 22 al 25 giugno per lavori di rifacimento del manto stradale.

Cosa cambia per il traffico: Durante il periodo di chiusura, la circolazione sarà deviata sulla Statale 18.

Durante il periodo di chiusura, la circolazione sarà deviata sulla Statale 18. I rischi: Si prevedono possibili rallentamenti e disagi per automobilisti e pendolari.

Una situazione che si preannuncia complessa, anche a causa dell’incremento della circolazione in questo periodo dell’anno, ma che, fortunatamente, si concluderà prima del weekend.