Lavori straordinari sulla Cilentana: scatta la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo

Nuovi interventi di manutenzione programmata interesseranno la SS 18 Var Cilentana, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale della zona. Anas ha infatti emesso una ordinanza per consentire il rifacimento profondo della pavimentazione stradale. I lavori, affidati all’impresa Mediterranea Strade S.r.l., mirano alla messa in sicurezza del piano viabile attraverso il ripristino del tappeto di usura e del binder. Per garantire l’incolumità degli automobilisti e degli operai del cantiere, si renderà necessaria la chiusura totale dello svincolo di Vallo Scalo, situato al chilometro 126+600.

Il provvedimento restrittivo non sarà permanente, ma concentrato in una singola settimana lavorativa per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e ai pendolari. Lo svincolo rimarrà sbarrato in modo continuativo dalle ore 09:00 di lunedì 22 giugno 2026 fino alle ore 16:00 di venerdì 26 giugno 2026. La sospensione della regolarità viaria riguarderà tutte le rampe dello svincolo, sia quelle di ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Agropoli e Salerno, sia quelle dedicate ai flussi da e per Vallo della Lucania e Sapri. Le operazioni ricadono nei territori comunali di Omignano, Lustra, Salento e Casal Velino.

I percorsi alternativi e la nuova segnaletica

Per ovviare alla chiusura dell’importante snodo, Anas e l’impresa esecutrice hanno predisposto un piano di mobilità alternativa. Il percorso alternativo individuato per bypassare il blocco stradale sarà costituito dalla S.R. (ex S.S. n° 18 Tirrena Inferiore). Al fine di canalizzare correttamente i flussi veicolari, verranno installati appositi cartelli di preavviso a 150 metri dalle uscite precedenti. Chi viaggia in direzione nord troverà le indicazioni prima degli svincoli di Ceraso, Vallo della Lucania e Pattano; per chi procede in direzione sud, la segnaletica sarà posizionata prima delle uscite di Perito e Omignano. Cartelli monitori saranno presenti anche per il traffico locale proveniente da Castelnuovo, Casalvelino e Ascea. Durante tutta la durata del cantiere, nei tratti immediatamente adiacenti, vigerà il divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità fissato a 30 km/h.