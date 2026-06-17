Lentiscosa: tutto pronto per la Festa del Maracuoccio, due giorni tra gusto, tradizione e divertimento

Lentiscosa, località del comune di Camerota, è pronta ad accogliere con il suo ineguagliabile calore, ma soprattutto a festeggiare il suo prodotto tipico, il Maracuoccio, con una due giorni di eventi.
Ambisce ad essere un appuntamento fisso per la tradizione enogastronomica cilentana quello in calendario sabato 20 e domenica 21 giugno: la Festa del Maracuoccio, prima di tante che serviranno a ricordare ed a promuovere il prodotto simbolo di questa terra.
Il programma dell’evento
Nella meravigliosa cittadina, dunque, a partire dal crepuscolo e sino a notte inoltrata, stand enogastronomici, prodotti tipici, musica, comici, esibizioni musicali e tante altre attrazioni daranno ufficialmente il via all’evento voluto fortemente da Carmine ed Antonio Ciorciano.
“Due giorni dedicati alla scoperta dei sapori autentici del territorio, una manifestazione unica, capace di unire tradizione e divertimento, valorizzando il nostro prodotto di nicchia: il maracuoccio” — Carmine Corciano, patron dell’evento.
“Attendiamo i palati più esigenti”, aggiunge Antonio Corciano, promoter dell’evento, che conclude: “Un’esplosione di sapori che vi porterà in un viaggio gastronomico indimenticabile”.
Cos’è il Maracuoccio e come si prepara la “Maracucciata”
Il maracuoccio è un piccolo legume, simile a un pisello ma dalla forma squadrata e di un colore che può variare dal verde scuro al marroncino, al rossastro, spesso screziato o marmorizzato. Si coltiva da secoli a Lentiscosa, una frazione collinare del Parco Nazionale del Cilento; alcune famiglie continuano a produrlo secondo la tradizione.
A partire dalla fine di giugno, quando i piccoli baccelli raggiungono la completa essiccazione, sono pronti per la preparazione della maracucciata: una polenta ottenuta cuocendo una farina composta per metà da maracuoccio e per l’altra metà da grano. Il tutto viene arricchito con:
- Olio extravergine
- Crostini di pane
- Cipolla
- Aglio
- Peperoncino
Un mix di ingredienti che trasforma un piatto semplice in una vera e propria prelibatezza.
Info e Contatti
Per ricevere maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare i seguenti numeri (disponibili anche su WhatsApp):
- 331-2514809
- 347-8083476