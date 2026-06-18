Cilento

Tentato raggiro del resto in un supermercato di Agropoli: incastrato dalle telecamere

Nuovo tentativo di truffa ai danni dei commercianti nel Cilento. Ad Agropoli un uomo tenta il raggiro del resto in un supermercato, ma il cassiere lo scopre

Raffaella Giaccio

Ancora un episodio che mette in allerta gli esercenti del Cilento. Questa mattina, presso il supermercato Cumart di Agropoli in località San Marco, un uomo avrebbe tentato di mettere in atto un raggiro ai danni della cassa.

La dinamica del tentativo di truffa

Secondo quanto si vede dalle immagini di videosorveglianza, il cliente si presenta alla cassa con un pacco di gomme da masticare e consegna una banconota, chiedendo con insistenza: “Dammi il resto, dammi il resto”.

L’addetto alla cassa, però, mantiene la calma e risponde di non poter consegnare il resto prima di verificare l’autenticità della banconota. Solo dopo aver effettuato il controllo, il cassiere restituisce la banconota al cliente, senza aver ancora dato il resto.

A quel punto, approfittando della confusione creata durante la conversazione, l’uomo riesce con un rapido movimento a far sparire una banconota da 50 euro, infilandola in tasca. Successivamente estrae soltanto i 2,20 euro necessari per pagare il pacco di gomme.

L’attenzione del cassiere e i precedenti nel Cilento

Il tentativo, però, non è andato a buon fine grazie all’attenzione del giovane cassiere, che non si è lasciato confondere dalla pressione esercitata dal cliente.

Una tecnica molto simile sarebbe stata segnalata anche in un tabacchi di Castellabate e in altri comuni del Cilento. L’invito ai commercianti è di prestare la massima attenzione durante le operazioni di pagamento e di segnalare sempre eventuali episodi sospetti alle forze dell’ordine.

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